Schreien, Schlagen, Treten: Trainerin Andrea Liepert vermittelt Frauen Techniken, die sich auch in Stresssituationen abrufen lassen. Ein Selbstversuch.

Gleich werde ich geschlagen. Ich weiß es, ich bin vorbereitet. Doch obwohl Andrea Liepert ihren Arm ganz langsam führt, bin ich nicht schnell genug, um die richtige Abwehrhaltung einzunehmen. Wäre die Situation eine ernsthafte, hätte ich jetzt ein Problem. Doch da ich mich im Selbstverteidigungskurs befinde, lässt mir die Trainerin ein paar Sekunden, um die Arme zu sortieren und führt ihren Schlag erst dann zu Ende.

Neva Topal übt mit Trainerin Andrea Liepert den Kniestoß. Foto: Julia Luttenberger

Gemeinsam mit 15 Frauen und Mädchen will ich an diesem Samstagvormittag lernen, was ich tun kann, um mich selbst zu verteidigen. „Schreien, treten, schlagen, petzen“, zählt Andrea Liepert auf, um den Frauen eine Vorstellung davon zu geben, was im Ernstfall alles möglich ist. Also genau die Dinge, die wir in unserem Alltag nicht tun, von denen wir unseren eigenen Kindern schon im Sandkasten abgeraten haben. Doch was, wenn einem im Ernstfall gar nichts anderes übrig bleibt, als sich körperlich zu wehren?

Andrea Liepert weiß, wovon sie spricht. Die 47-Jährige war sieben Jahre lang als kommunale Vollzugsbeamtin im Außendienst im Einsatz. Um sich darauf vorzubereiten, absolvierte sie einen zehnwöchigen Lehrgang in der Polizeischule. Da sie sich in Sachen Selbstverteidigung weiterbilden wollte, fing sie mit der Vollkontakt-Kampfsportart Mixed Martial Arts an, erreichte darin einen schwarzen Gürtel.

Handeln unter Stress

Seit einigen Jahren bietet sie Selbstverteidigungskurse für Frauen bei der Volkshochschule an. Zweimal im Jahr für zehn- bis 14-jährige Mädchen, zweimal im Jahr für Erwachsene mit und ohne Kinder. „Es sind ganz einfache Sachen, die man im Notfall auch abrufen kann“, sagt Liepert. In Stresssituationen, wenn der Körper voller Adrenalin ist, funktioniert das Denken nicht mehr so gut, erklärt die Trainerin. Um in einer solchen Situation ein kompliziertes Bewegungsmuster umsetzen zu können, müsse es rund 1500-Mal trainiert worden sein. Dazu reichen die zwei Vormittage des Kurses nicht aus, stattdessen stehen die Basis-Übungen auf dem Programm.

Das erste Mittel ist die Stimme. Dem Täter ein lautes „Nein“, „Hilfe“, „Stop“ oder einen Schrei entgegenzuschleudern, kann helfen, ihn zu überraschen und andere Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass gerade etwas geschieht. Doch plötzlich aus dem Nichts heraus schreien, kostet Überwindung. Aus diesem Grund macht es die Gruppe gemeinsam. „Das war schon viel lauter als letzte Woche“, lobt Liepert.

Wenn was nicht funktioniert, was anderes machen

„Wie ging es Euch nach dem ersten Kurs?“, will Liepert wissen. Eine Teilnehmerin erzählt, dass sie eine der Techniken bei ihrem Sohn zu Hause ausprobiert habe – aber sich nicht habe befreien können. „Manchmal trifft man auf Eisenflechter“, sagt Liepert dazu und meint damit Männer, die besonders viel Kraft in den Händen haben. In diesem Fall kommt die wichtigste Regel zum Einsatz: „Wenn ihr eine Sache probiert und die funktioniert nicht, macht etwas anderes“, schärft Liepert den Teilnehmerinnen ein.

Welche Möglichkeiten es alles gibt, lässt sie uns selbst versuchen. Los geht es mit einem beherzten Tritt an eine Pratze, ein Schlagpolster, das laut knallt, wenn man es trifft. Doch bevor es ans Treten geht, wird der stabile Stand geübt. Und tatsächlich, es macht einen riesigen Unterschied, ob die Beine nebeneinander oder seitlich und nach hinten versetzt stehen. Nun gilt es, die Entfernung einzuschätzen und mit Kraft an die Pratze zu treten. Wie das richtig geht, demonstriert Gisela Resch. Reihum trainieren die Frauen die Tritte, dann bin ich dran. Anders als bei der Schlagabwehr fällt mir das überhaupt nicht schwer, ich muss mich eher darauf konzentrieren, die Hände abwehrbereit mit gestreckten Handflächen nach oben zu halten.

Ein bisschen wie Boxtraining

Als nächstes demonstriert Liepert, wie die Faust zum Schlagen korrekt geballt wird, dass der Daumen außen auf den Fingern liegen sollte und wo die Schlagfläche ist, damit man sich beim Schlagen nicht selbst verletzt. Vor Jahren habe ich im Fitnessstudio schon mal auf einen Boxsack eingeschlagen und eingetreten, das Bewegungsmuster ist mir nicht fremd. Eigentlich macht es sogar Spaß, stelle ich gemeinsam mit meinen Trainingspartnerinnen fest – zumindest in diesem Kontext.

Deutlich schwerer fällt es mir, die Schläge mit den Ellbogen auszuführen. Ist die Distanz zu einem Täter zu nah, reicht der Platz nicht für Tritte und Faustschläge, doch dann bleiben die Ellbogen, erklärt Liepert. Die Ausgangsbewegung ist ein fließendes Auf und Ab der Ellbogen, die dann mit Kraft einen Schlag ausführen sollen. Das ist gar nicht so leicht, das Bewegungsmuster ist für mich total ungewohnt – und löst vermutlich genau deswegen die ein oder andere Verspannung, wie ich am nächsten Tag positiv überrascht feststelle. Dafür sorgt der stabile Stand für fiesen Muskelkater in den hinteren Oberschenkeln, aber das weiß ich beim Training noch nicht.

Schwer, eigene Kraft einzuschätzen

Stattdessen geht es in den Zweikampf. Meine Trainingspartnerin macht Paartanz, erzählt sie mir, und dreht mir mit einer fließenden Bewegung den Arm auf den Rücken. Alles klar. Das ging schnell. Mir fällt das deutlich schwerer, vor allem kann ich meine Kraft überhaupt nicht einschätzen. Von daher bin ich eher zaghaft bei der Übung, bei der wir uns gegenseitig auf Matten schubsen, um das Fallen zu üben. Liepert demonstriert, wie man die Schulterblätter zusammenbringen kann, um den Kopf im Fallen zu schützen. Nach einigen Versuchen wird der Bewegungsablauf immer besser.

Neva Topal zeigt, wie der Kniestoß Richtung Bauch ausgeführt wird: Oben am Gegner ziehen, von unten das Knie Richtung Bauch – auch das trainieren wir reihum. Drei Stunden lang schlagen, schubsen und treten wir, üben Bewegungsmuster wieder und wieder. „Es hilft, sich die Situation vorzustellen, es gedanklich durchzugehen“, sagt Liepert. Sie will ihren Teilnehmerinnen Möglichkeiten aufzeigen, damit sie nicht in Schockstarre verfallen, sollte etwas passieren. „Die Frauen lernen, dass es einen Effekt hat wenn sie treten oder schlagen“, umreißt Liepert. Diese Veränderung ist der ein oder anderen Teilnehmerin anzusehen, die die Trainingshalle aufrechter verlässt als zuvor – und vielleicht ein klein wenig wachsamer.