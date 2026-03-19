Die Grundschulen Husterhöhe, Sommerwald sowie Gersbach/ Windsberg/Winzeln in Pirmasens beteiligen sich erneut am bundesweiten „SpoSpiTo“-Bewegungspass. Die Aktion setzt auf Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz auf dem Schulweg. Ziel ist, dass möglichst viele Kinder ihren Weg zur Schule eigenständig zu Fuß, mit dem Fahrrad, Tretroller oder Bus zurücklegen.

Den Auftakt macht die Grundschule Sommerwald am Montag, 23. März. Die Grundschulen Husterhöhe sowie Gersbach/Windsberg/Winzeln folgen am Montag, 13. April, direkt nach den Osterferien. Innerhalb von sechs Wochen wollen 380 Kinder aus 22 Klassen mindestens 20-mal auf das „Elterntaxi“ verzichten. Als Anerkennung gibt es Urkunden. Der eigentliche Gewinn liegt jedoch in der täglichen Bewegung vor Unterrichtsbeginn und dem Erfolgserlebnis, den Schulweg selbstständig gemeistert zu haben.

Hintergrund ist die erhöhte Gefahr durch das Holen und Bringen per Auto. Vor Schulen entstehen oft riskante Verkehrssituationen, vor allem beim Ein- und Aussteigen. Fachleute der Verkehrswacht Pirmasens und des Allgemeinen Deutschen Automobil-Clubs (ADAC) Pfalz betonen, dass sicheres Verhalten nur durch aktive Teilnahme am Straßenverkehr und elterliches Vorbild erlernt werden kann.

Für Kinder, die auf das „Elterntaxi“ angewiesen sind, gilt: nicht direkt vor der Schule halten. Stattdessen sollten sie 200 bis 300 Meter entfernt abgesetzt werden, um gefährliche Wendemanöver zu vermeiden. Speziell eingerichtete Hol- und Bringzonen, etwa an den Grundschulen Gersbach und Winzeln, bieten eine Alternative. Diese Bereiche wurden 2016 mit Unterstützung des ADAC eingerichtet und ermöglichen einen sicheren „Mini-Schulweg“ für die Kinder.