Mutmaßlich eine Form von Selbstjustiz widerfuhr am Mittwoch der 18-jährigen Fahrerin eines schwarzen VW Polo. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte die Frau ihr Auto von 9 bis 18.40 Uhr vor dem Anwesen Sternstraße 5 abgestellt. Bei ihrer Rückkehr stellte sie einen Kratzer an der hinteren rechten Tür fest. Außerdem fand sie an der Scheibe einen kleinen, maschinengeschriebenen Zettel, der wetterfest in Klarsichtfolie verpackt war und folgende Botschaft hatte: „Parken Sie bitte Ihr Fahrzeug dort, wo Sie beschäftigt sind - Danke!“ Die Polizei bittet um Hinweise.