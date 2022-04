Mini-Konzerte, ein offenes Singen, Mal-, Bastel- und Schminkangebote für Kinder sowie viele Informationen rund um die Gemeinde bietet die Lutherkirche am Samstag, 9. April, beim Tag der offenen Tür.

Die Türen des Gotteshauses in der Fußgängerzone sind am Samstag von 10.30 bis 14 Uhr geöffnet. „Seid dabei – wir stellen uns vor“ ist das Motto des Tages. Los geht es um 10.30 Uhr in der Lutherkirche in der Hauptstraße 60, bei schönem Wetter auch im Freien. Dann erwarten die Besucher Mini-Konzerte der verschiedenen musikalischen Gruppen wie dem beliebten Gospelchor Churchies und deren Solistin Birgit Funda, ein offenes Singen mit Bezirkskantor Maurice Croissant und ein Orgelspiel.

Außerdem gibt es Info-Stände über die Angebote in der Gemeinde, es gibt Mitmachmöglichkeiten und ein Bastel- und Malangebot für Kinder, so bietet die Kindertagesstätte Luther Kinderschminken an. Ins Gespräch kommen kann man unter anderem im Erzählcafé und bei Andachten, Gebeten und Segnungen Zuspruch erhalten.

Eine Besonderheit sind die Turmführungen, denn dieser Teil der Kirche mit den Glocken und dem Uhrwerk ist sonst nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Die Führungen werden mehrmals angeboten, Karten sind vor Ort kostenlos erhältlich.

Ausstellung zur NS-Zeit besuchen

Der Tag der offenen Tür soll ein Signal nach innen und außen passend zum Abklingen der Corona-Pandemie sein, denn in den vergangenen beiden Jahren konnten viele Angebote innerhalb der Lutherkirchengemeinde nicht oder nur eingeschränkt stattfinden, viele Gruppen und Kreise litten unter den Ausfällen und den Beschränkungen bei Treffen. Nun will die Lutherkirche zeigen, dass es nach der Corona-Pause wieder richtig losgeht, ihre vielfältigen Angebote präsentieren und Lust auf das Engagement innerhalb der Gemeinde machen.

Außerdem bietet der Tag der offenen Tür eine gute Gelegenheit, die Ausstellung „Protestanten ohne Protest – Die evangelische Kirche der Pfalz in der NS-Zeit“ zu besuchen, die noch bis 15. April in der Kirche zu sehen ist. Um 12 Uhr ist eine Führung durch die Ausstellung vorgesehen, die Teilnahme ist kostenlos.