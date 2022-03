Seit November kämpfen Pirmasenser Brennstoffhändler mit der extrem gestiegenen Nachfrage. Im Hornbach-Baumarkt in der Zweibrücker Straße sind aktuell Kohlebriketts und Scheitholz ausverkauft.

Pellets seien in der vergangenen Woche nachgeliefert worden, so Hornbach-Pressesprecher Florian Preuß auf Anfrage. Von den gelieferten 17 Paletten seien jedoch 15 vorbestellt gewesen und die zwei übrigen dürften nicht lange auf Kunden warten, schätzt Preuß. „Die Nachfrage ist sehr groß“, so Preuß’ Beobachtung in allen Hornbach-Märkten des Landes. Diese sei jedoch nicht erst seit dem Kriegsbeginn in der Ukraine zu spüren, sondern seit November schon. Als Ursache dürften die gestiegenen Öl- und Gaspreise zu sehen sein, schätzt Preuß. Außerdem hätten sich mehr Menschen Holzöfen angeschafft. Für den Pirmasenser Hornbach-Markt konnte Preuß am Montag jedoch Entwarnung ankündigen. Noch in dieser Woche werden Scheitholz und Kohlebriketts nachgeliefert.

Ähnlich sieht es bei dem Winzler Brennholzproduzenten Klein aus. „Wir haben noch genug Holz, nehmen aber keine Neukunden mehr an“, teilte Stefanie Klein am Montag mit. Die Bestandskunden könnten derzeit noch versorgt werden. Auch bei Klein sei im November vergangenen Jahres die Nachfrage explodiert. Bezüglich neuer Kunden werde Brennholz Klein in fünf Wochen entscheiden, wie diese vielleicht beliefert werden können, kündigt Stefanie Klein an.