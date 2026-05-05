Der Jahrmarkt sorgt beim Pirmasenser Imbissbetreiber Raymond Kircher für zusätzliche Gäste. Besonders Maimarkt und Krämermarkt sind für den Familienbetrieb wichtig.

Seit mehr als 30 Jahren betreibt Raymond Kircher in der Blocksbergstraße einen Imbiss und serviert seinen Gästen dort weit mehr als Currywurst mit Pommes. Viele Kunden kennt Kircher persönlich – ein Grund, warum sich sein Familienbetrieb über all die Jahre hat halten können.

Zweimal pro Jahr profitiert Kircher zudem vom Jahrmarkt auf dem Messplatz. Während des Maimarkts lässt Raymond Kircher seinen Imbiss bis spät abends geöffnet. „Ich merke deutlich, dass ich mehr Zulauf habe, wenn wie jetzt der Maimarkt stattfindet. Beim Grenadiermarkt im September ist es das Gleiche. Es gibt Besucher, die holen sich dort nichts zu essen, sondern kommen zu mir. Für mich ist das ein gutes Zubrot, ich profitiere ganz klar davon“, sagt Kircher, der seinen Imbiss zusammen mit seiner Ehefrau Annette betreibt.

Ans Aufhören denkt Kircher noch nicht

Seine Currywurst mit Pommes – das Soßenrezept will Kircher partout nicht verraten – sei zu Zeiten des Jahrmarkts der Renner schlechthin. Aber auch sein hausgemachter Nudelsalat werde an Maimarkt-Tagen gut angenommen, erzählt Kircher. Anders sieht es an diesen Tagen bei Raymonds Imbiss mit den Getränken aus: „Vor allem junge Leute, die noch mehr Geld sparen möchten und es lieber für die Fahrgeschäfte ausgeben, gehen dann lieber in den Penny-Markt hinter meiner Imbissbude und holen sich dort noch günstigere Softdrinks.“

Am Krämermarkt am Dienstag und Mittwoch herrscht bei Kircher noch mehr Betrieb als sonst. Zu diesen Zeiten seien dann seine Tagesessen gefragt. „Von Wurstsalat mit Pommes über Fleischspieße mit Reis oder Käsespätzle mit Röstzwiebeln hatten wir da schon alles mit dabei“, erzählt der 66-Jährige. Wie lange er das Leben hinter dem Grill und der Fritteuse noch führen möchte, weiß Kircher nicht. Weitermachen möchte er, solange es die Gesundheit zulässt – auch, weil er noch keinen Nachfolger gefunden hat. Ein festes Datum für seinen Ruhestand hat Kircher somit noch nicht.