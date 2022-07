Seit Freitag wurden dem Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz weitere 470 Covid-19-Fälle gemeldet. 99 betreffen die Stadt Pirmasens, 69 die Stadt Zweibrücken und 302 den Landkreis. Das Landesuntersuchungsamt gibt die Inzidenzwerte mit 907 für den Kreis, 575 für Pirmasens sowie 850 für Zweibrücken an. Die landesweite 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz liegt bei 6,77. Am Dienstag wurden in den drei Krankenhäusern in der Südwestpfalz 23 Covid-19-Patienten behandelt, bei sechs weiteren Patienten besteht der Verdacht einer Covid-19-Erkrankung.