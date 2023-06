Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am heutigen Freitag ist es wieder so weit: Deutschlandweit feiern Buchhandlungen, Verlage, Bibliotheken, Schulen und Lesebegeisterte den Unesco-Welttag des Buches. Coronabedingt kann dieses auch in Pirmasens nur in digitaler Form stattfinden. Die Zweibrücken Stadtbücherei bietet heute einen Lesung im Live-Stream mit Madeleine Giese und Rainer Furch an.

1995 erklärte die Unesco den 23. April zum „Welttag des Buches“, dem weltweiten Feiertag für das Lesen, für Bücher und die Rechte der Autoren.

In der Pirmasenser Stadtbücherei