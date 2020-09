Am morgigen Sonntag, 20. September, wird in Deutschland der Weltkindertag gefeiert. In diesem Jahr steht er unter dem Motto „Kinderrechte schaffen Zukunft“. So sollen an diesem Tag Kinder mit ihren eigenen Bedürfnissen in den Blick genommen und auf ihre speziellen Rechte aufmerksam gemacht werden. Darauf weist das Pirmasenser Caritas-Zentrum hin.

In Rheinland-Pfalz treten die Kinderschutzdienste seit 1990 für die Rechte und Interessen von Kindern ein. Es war somit das erste Bundesland, das spezialisierte Einrichtungen zum Kinderschutz vorweisen konnte. Mittlerweile gibt es 16 Dienste, die für 26 Städte und Landkreise zuständig sind. Der Kinderschutzdienst des Caritas-Zentrums Pirmasens besteht seit 1992 und ist für die Städte Pirmasens und Zweibrücken sowie für den Landkreis Südwestpfalz zuständig.

Schutz und Bestätigung

Bei den Kinderschutzdiensten werden Kinder und Jugendliche beraten und begleitet, die von körperlicher, seelischer oder sexueller Gewalt betroffen oder bedroht sind. Sie erfahren Schutz, Bestätigung und ungeteilte Aufmerksamkeit – und das nicht nur bei akuter Kindeswohlgefährdung. In vielen Fällen können Kinder und Jugendliche sowie deren Familien über einen längeren Zeitraum intensiv begleitet werden, um so auch traumatische Erlebnisse zu überwinden. Für die Kinder und Jugendlichen sind die Berater oftmals wichtige und vertrauensvolle Bezugspersonen.

Beratung für Kontaktpersonen

Neben der individuellen Beratung von direkt Betroffenen werden auch Erzieher aus Kindertagesstätten, Lehrer und andere Personen, die mit Kindern in Kontakt stehen, dabei beraten, wie sie den Schutz vor Gewalt für Kinder sicherstellen und verbessern können. Darüber hinaus sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kinderschutzdienstes des Caritas-Zentrums Pirmasens als spezialisierte Fachkräfte auch bei der Einschätzung von Kindeswohlgefährdungen beteiligt.

Die Beratung ist kostenlos und kann auf Wunsch auch anonym stattfinden.

Kontakt

Der Kinderschutzdienst des Caritas-Zentrums findet sich im Rheinberger-Gebäude in der Schachenstraße 1, er ist unter Telefon 06331/274040 oder per E-Mail an kinderschutzdienst.pirmasens@caritas-speyer.de zu erreichen.