Als „Sänger des Pfälzerwalds“ ist Fritz Claus ebenso populär wie als Namensgeber für Straßen, Wanderziele und Gedenkstätten nicht nur in der Südwestpfalz. Er war Dichter, Stückeschreiber und Vortragskünstler, außerdem Heimat- und Wanderfreund sowie Gründervater des Pfälzerwald-Vereins. Sein Buchtitel „Fröhlich Pfalz, Gott erhalt’s“ ist in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen.

Fritz Claus’ Buchtitel „Fröhlich Pfalz, Gott erhalt’s“ ist – wie auch der von ihm eingeführte Name „Pfälzerwald“ – in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen. Wer jedoch die Werke nachlesen will, wird nur mehr in Antiquariaten und Bibliotheken fündig. So ist auch der Mensch Fritz Claus hinter dem eigenen Nachruhm komplett verschwunden.

Immerhin wurde ihm in Leimen ein Denkmal errichtet, die Gemeinde Brücken im Kreis Kusel hat eine Quelle nach ihm benannt. Als Taufpate für Straßen diente er unter anderem in Münchweiler, Leimen, Edenkoben, in seinem Geburtsort Martinshöhe sowie in Ludwigshafen und sogar in Iserlohn.

Auf der Sickingerhöhe kam er am 5. August 1853 als Sohn des Dorflehrers zur Welt. Der Name Fritz Claus war sein Pseudonym als Dichter; im wahren Leben zeichnete er als Johann Martin Jäger. Seine Mutter Anna Maria starb in Bann als er fünf Jahre alt war; drei Jahre später verlor er auch den Vater Johannes, der inzwischen nach Bruchweiler (Kreis Birkenfeld) versetzt worden war. Der junge Martin lebte zunächst drei Jahre bei den Großeltern in Münchweiler, wo er die Volksschule besuchte, dem Großvater bei der Arbeit auf dem Feld und im Wald half und das Vieh hütete. 1864 kam Martin Jäger dann in die Obhut seines Onkels, dem katholischen Pfarrer von Ramberg im Kreis Südliche Weinstraße. Als er 14 Jahre alt war, durfte er „nach langem Bitten“, wie er selbst schrieb, die Lateinschule in Annweiler besuchen. Mit der Versetzung des Onkels nach Geinsheim wechselte er auf die Neustadter Lateinschule. Anschließend besuchte er das bischöfliche Konvikt in Speyer.

Nach der Schulzeit studierte Jäger Theologie in München, wurde 1879 zum Priester geweiht und trat in Trulben in der Südwestpfalz seine erste Pfarrstelle an. Weiteren Stationen in Frankenthal und Landau folgten, ehe er die Pfarrei in Kirchmohr übernahm, die heute zu Niedermohr gehört. 1893 wurde Jäger Stadtpfarrer von Zweibrücken.

In den Nachschlagewerken heißt es, er habe „sich nachhaltig im kirchlichen Leben und im Vereinswesen (…) betätigt“. Sein Interesse galt vor allem dem Wandern und der Schriftstellerei. Unter dem Künstlernamen Fritz Claus veröffentlichte Jäger schon als Kaplan und später als Pfarrer viele Erzählungen, Bühnenstücke und vor allem Gedichte, in denen er – teils in Mundart – die Schön- und Besonderheiten, die Geschichte und Landschaft seiner pfälzischen Heimat besang. In einem Vorwort bezeichnete er seine poetischen Werke einmal als „einfache, bescheidene Kinder der Muse“, mit denen er der Leserschaft „eine angenehme Stunde zu bereiten“ gedenke.

„Sein Herz“, so schreibt der Regionalhistoriker Viktor Carl, „schlug für seinen Pfälzerwald, den er auf ausgedehnten und häufigen Wanderungen erlebte“. Derweil heißt es im Sonntagsblatt „Der christliche Pilger“: „Er verstand seine Heimat und sein Volk, und seine auf Pfälzer Humor und pfälzische Sitte gerichteten Lieder und Theaterstücke werden Pfälzer Volksgut bleiben.“

Buch über Maria Rosenberg

Eine Auswahl seiner Gedichte und Prosatexte veröffentlichte Fritz Claus zunächst in zwei Bänden der Sammlung „Fröhlich Pfalz, Gott erhalt’s“. 1900/01 erschienen weitere zwei Bände unter dem Titel „Im Pfälzerwald“, in denen er unter anderem über Landstuhl, den Aschbacherhof und das Karlstal berichtete. Zu jener Zeit schrieb er auf Bitten des Pfarrers von Waldfischbach auch eine Abhandlung über Legende, Sage und Geschichte der Wallfahrtsstätte Maria Rosenberg, die er später beträchtlich erweiterte und die 1911 sogar in vierter Auflage erschien.

Außerdem verfasste Claus diverse Bühnenstücke, die von pfälzischen Laienspielern, aber auch 1902 vom Stadttheater Zweibrücken aufgeführt wurden. In Zweibrücken bereitete er auch die dritte und von der grafischen Gestaltung wohl schönste Auflage von „Fröhlich Pfalz, Gott erhalt“s“ vor, die 1909 im Verlag der Zweibrücker Volkszeitung erschien und mit zahlreichen Zeichnungen, Radierungen und Scherenschnitten des Karlsruher Künstlers Willi Münch illustriert ist.

Fan des Pfälzerwaldes

Fritz Claus war außerdem Mitbegründer des Pfälzerwald-Vereins, der ihn zu einem seiner ersten Ehrenmitglieder ernannte. Der Bau des Luitpoldturms auf dem Weißenberg zwischen Merzalben und dem Hermersbergerhof geht auf seine Initiative zurück. Für die Idee, diesen Turm zu bauen, begeisterte er sich, als er darauf aufmerksam gemacht wurde, dass auf dem Weißenberg an einer hohen Eiche eine Leiter angebracht war, von der aus man eine wunderbare Aussicht hatte. Claus bestieg die Eiche und seine Begeisterung kannte keine Grenzen. Bei der Einweihung des Turmes hielt er die Festrede und schwärmte: „Überall wurde mein Herz erfreut von unserer schönen Pfälzer Heimat – zumal von der Schönheit unseres Pfälzerwaldes – aber der Ausblick hoch oben von der Eiche auf dem Gipfel des Weißenberges, der Ausblick übertrifft alles an wunderbarem Reiz und Großartigkeit. Hier überschaut man den ganzen Pfälzerwald, die ganze Pfalz von Donnersberg bis zum Rhein. Man schaut den Obenwald und Schwarzwald, Kalmit, Schänzelturm, Scharfeneck, die Rheinebene, Trifels, Aneboß, Rehberg, Lindelbrunn, die Dahner Schlösser, Wegelnburg, die Wasgauberge Pirmasens, die Hackmesserseite und die Sickinger Höhe, ein wahrhaft großartiges, wunderbares Bild.“

Auf Claus’ Liebe zur Region geht auch der Name „Pfälzerwald“ zurück, denn Claus war der Überzeugung, dass dieser schöne und große Wald einen einprägsamen und zugkräftigen Name brauche. Und so setzte er sich immer wieder dafür ein, verwendete den Namen konsequent auch in all seinen Veröffentlichungen, wodurch er ihm letztlich zum Durchbruch verhalf.

Als Pfarrer wirkte er seit 1910 in Edenkoben, wo er schließlich zum Geistlichen Rat ernannt wurde. Er starb 1923 im Alter von 69 Jahren. Zu seinem 60. Todestag erschien unter dem Titel „Fritz Claus – Mer sein Pälzer“ eine Auswahl seiner Gedichte und Sagen. Auch dieser Band ist längst vergriffen. Der Name des Autors dagegen bleibt ein fester Bestandteil der pfälzischen Identität.