Pfarrer Daniel Ševo verlässt im Sommer die katholische Pfarrei Heiliger Petrus. Seit August 2018 war er hier als Kooperator an der Seite des leitenden Pfarrers Thomas Becker tätig. Neben seinem Dienst als Pfarrer war er für Kinder- und Jugendarbeit, Messdiener und Religionsunterricht an der Grundschule Dahn zuständig. Ševo wird die Pfarrei Mandelbachtal Hl. Jakobus der Ältere, zunächst als Administrator übernehmen. Tatsächlich findet ein Stellentausch statt, denn der jetzige Administrator der Pfarrei Mandelbachtal, Pfarrer Joachim Voss, wird in Dahn zum 1. September das Amt des Kooperators übernehmen. Die Verabschiedung von Ševo findet im Gottesdienst anlässlich des Pfarreitages in der Heilsbach am 17. Juli um 10 Uhr statt.