Schon wieder kam es zu einem Stromausfall in den Pirmasenser Vororten Fehrbach, Hengsberg und Teilen der Zweibrücker Straße. Es ist der sechste Vorfall dieser Art seit Januar 2021. Die Stadtwerke haben am Montag informiert, dass am Samstag um 1.30 Uhr ein Stromausfall im 20 kV-Netz (Mittelspannung) registriert wurde. Den Angaben zufolge waren 1950 Haushalte vom Ausfall von 20 Trafostationen betroffen. Die Ausfallleistung betrug rund 0,52 Megawatt. Dies entspreche einem Anteil von 2,5 Prozent der Gesamtnetzlast zum Ausfallzeitpunkt. Eine Stunde später hätten 17 Stationen – und gleichzeitig alle Haushalte – wieder ans Netz genommen werden können. Gegen 3 Uhr seien alle 20 Trafostationen im Einsatz gewesen. Die Stadtwerke nennen einen Kabelfehler in der Zweibrücker Straße als Ursache für den Stromausfall.

Seit vergangenem Jahr berichten die Stadtwerke immer wieder über Stromausfälle in diesem Bereich: Im Januar 2021 standen plötzlich nicht nur Privathaushalte ohne Strom da, sondern auch der Fehrbachtunnel war betroffen. Weil die Ampeln an den Tunnelröhren auf rot sprangen, kam es damals sogar zu Staus auf der B 10.

Im Juli 2021 waren über 1000 Haushalte von einem Stromausfall betroffen.

Über acht Stunden waren im März diesen Jahres Einkaufsmärkte in der Zweibrücker Straße ohne Strom. Bei Kaufland sprangen damals die Notaggregate an.

Im Juni berichteten die Stadtwerke, dass ein defektes Kabel in Fehrbach dafür sorgte, dass 1950 Haushalte ohne Strom da standen.

Ende Juli war dann die Rede von einer defekten Kabelmuffe. Die sorgte dafür, dass diese 1950 Haushalte ohne Strom da standen.