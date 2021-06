Am Mittwoch hat das Gesundheitsamt sechs neue Corona-Fälle in der Südwestpfalz gemeldet: einen in Pirmasens und fünf in Zweibrücken. Während die Sieben-Tage-Inzidenz des Landkreises auf 1 sinkt, verliert Pirmasens seinen Nuller-Wert und steht jetzt bei 2,5. Berechnet wird der Wert pro 100.000 Einwohner. Zweibrücken steht dem Landesuntersuchungsamt zufolge bei einer Inzidenz von knapp 50.

Von den neuen Fällen waren vier Zweibrücker bereits in häuslicher Quarantäne, als sie ihr positives Testergebnis erhielten. Aktuell sind im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes 48 bestätigte positive Fälle aktiv, drei weniger als am Vortag. Vier wohnen in Pirmasens, 40 in Zweibrücken und vier im Landkreis. Insgesamt wurden seit Beginn der Pandemie 4888 Südwestpfälzer positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet, 148 sind infiziert gestorben.