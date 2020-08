Die Stadt Pirmasens rechnet mit erheblichen Mindereinnahmen wegen der Corona-Pandemie. Alleine im Bereich der Gewerbesteuer wird von sechs Millionen Euro weniger ausgegangen als bisher kalkuliert. Für 2020 hatte die Kämmerei ursprünglich Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von rund 22 Millionen Euro prognostiziert. Im Herbst will die Stadt nun einen Nachtragshaushalt vorlegen, bei dem die pandemiebedingten Einbrüche berücksichtigt werden und eine Korrektur nach unten erfolgen wird. „Wir erkennen die Bemühungen von Bund und Land ausdrücklich an, die finanziellen Folgen der Pandemie für die Kommunen abzudämpfen“, sagt Bürgermeister Michael Maas (CDU), der städtische Finanzdezernent. Allerdings sei dies lediglich ein Tropfen auf den heißen Stein.