Zwischen 22 und 1 Uhr brachen unbekannte Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag in sechs Firmengebäude im Industriegebiet Dahn-Reichenbach ein. Möglicherweise könnte ein dunkler Kombi eine Rolle spielen. Die Täter hatten es offensichtlich nur auf Bargeld abgesehen. Insgesamt erbeuteten sie eine niedrige vierstellige Summe, wohingegen der verursachte Sachschaden auf mindestens 10.000 Euro geschätzt wird. Die Polizei Pirmasens bittet um Hinweise unter Telefon 06331 5200 oder per E-Mail an kipirmasens@polizei.rlp.de.