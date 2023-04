Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Raunen im Saal war unüberhörbar, als Staffelleiter Reiner Ehrgott den Vereinsvertretern der Fußball-Bezirksliga Westpfalz mitteilte, dass in der bevorstehenden Saison sechs Mannschaften absteigen werden. Bei der Vorrundenbesprechung in Oberarnbach war zudem die Sorge zu spüren, die Lockerungen für den Amateurfußball durch allzu viel Leichtsinn wieder zu gefährden. Und am Ende wurde es sogar richtig emotional.

Die Bezirksliga Westpfalz stellt mit 21 Mannschaften die größte Staffel im Südwestdeutschen Fußball-Verband. Zu der für alle Amateurklassen beschlossenen