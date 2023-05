Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im Neustadter Sportzentrum Böbig findet am Samstag ab 11 Uhr die Relegationsrunde zur 1. Tischtennis-Pfalzliga statt. Mit dabei ist auch der 1. TTC Pirmasens mit Mannschaftskapitän Sebastian Kranitz, der sich am Mittwoch durch einen 9:5-Auswärtssieg gegen den Meister der 2. Pfalzliga West, die SG Waldfischbach, die Teilnahme an der Relegation erkämpfte.

Herr Kranitz, der TTF Frankenthal III (Vizemeister 2. Pfalzliga Ost) und der TTV Neustadt sind die Gegner in der Relegationsrunde. Wie sehen Sie die Chancen?

Ich kenne nicht alle