Die Polizei wartet noch einem Unfall am Dienstag gegen 20.30 Uhr in der Rodalber Straße noch auf die Blutanalyse des Unfallverursachers.

Der 26-jährige Fahrer eines Seat war in Richtung Innenstadt unterwegs, als er von der Straße abkam und mit einem geparkten Kleinkraftrad und einem geparkten Landrover kollidierte. Es entstand nach Angaben der Polizei erheblicher Sachschaden, alle Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Im Innern des Seat sei Erbrochenes gefunden worden. Außerdem habe der Fahrer drogenbedingte Ausfallerscheinungen gezeigt. Einen freiwilligen Drogentest sowie einen Atemalkoholtest habe der 26-Jährige zunächst verweigert, weshalb eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt worden sei. Ein auf Ansinnen des 26-Jährigen durchgeführter Drogentest verlief in allen Punkten negativ, so die Polizei. Dennoch sei nicht auszuschließen, dass der Test lediglich aufgrund erst kurz zuvor eingenommener Drogen noch nicht positiv reagiert habe. Klarheit werde die Blutanalyse bringen.