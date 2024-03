Das Mädchen-Schwimmteam des Pirmasenser Hugo-Ball-Gymnasiums hat beim Landesentscheid von „Jugend trainiert für Olympia“ in Kaiserslautern den zweiten Platz im Wettkampf III (Jahrgänge 2009 bis 2012) erreicht. Die Schützlinge von Thomas Schappe und Birgit Hohlweg führten nach der ersten Disziplin, dem 50-Meter-Rückenschwimmen, wobei Emilie Seither mit 36,68 Sekunden die beste Pirmasenser Zeit erzielte. In der 4x50-Meter-Lagenstaffel war das Ball-Gymnasium zeitgleich mit seinem größten Konkurrenten, der Maria-Ward-Schule Mainz. Die Pirmasenserin Noemi Mostberger schlug im Anschluss über 50 Meter Freistil in 30,58 Sekunden als Zweite an, Leonie Gieser wurde über 50 Meter Brust in 38,58 Sekunden ebenfalls Zweite. In der 8x50-Meter-Freistil-Staffel hatten die Pirmasenserinnen drei Sekunden Rückstand auf den Landessieger, die Maria-Ward-Schule Mainz, die nun Rheinland-Pfalz beim Bundesentscheid in Berlin vertreten wird.

Im WK IV Mixed (Jahrgänge 2011 bis 2013) reichte es insgesamt zu Rang vier für das Ball-Gymnasium. In der Freistil-Staffel und in der Zehn-Minuten-Ausdauerprüfung belegte das Team den dritten Platz. Eine herausragende Leistung beim Ausdauerschwimmen zeigte Hugo Seither mit über 25 Bahnen. Die Beinschlag-, die Brust- und die Koordinations-Staffel belegten jeweils vierte Plätze. Das Foto zeigt beide Teams: (von links) Lehrer Thomas Schappe, Vincent Fix, Hugo Seither, Simon Kling, Anna Bayer, Mia Heinsdorf, Amélie Gieser, Lucy Schmeer, Emilie Seither, Sophie Cronauer, Leonie Gieser, Emily Anikin, Nele Geßner, Emma Walter, Annika Moninger und Lehrerin Birgit Hohlweg. Es fehlen: Noemi Mostberger, Stansilav Sterzer, Paula Caprano, Ida Weinfurtner, Fatih Kaplan und Xenia Ursu.