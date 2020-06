In den Seen im Landkreis Südwestpfalz darf in diesem Sommer gebadet werden. Die Auflagen, die die aktuelle Corona-Bekämpfungsverordnung vorschreibt, sind aber nicht einheitlich. Im Clausensee, der als einziger im Kreis von einem Betreiber geführt wird, gilt im Wasser eine andere Abstandsregel als bei den anderen: 1,5 Meter müssen zwischen den Schwimmern liegen. Im Seehof bei Erlenbach, im Schöntalweiher, Sägmühlweiher und Saarbacherhammer bei Ludwigswinkel sind im Wasser drei Meter Abstand einzuhalten.

