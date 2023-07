Das am 23. Juni verhängte vorübergehende Badeverbot am Schöntalweiher in Ludwigswinkel ist wieder aufgehoben. Darüber informierte die Kreisverwaltung am Donnerstag. Mittlerweile sei, wie angekündigt, eine neue Schwimmspur angelegt und von den Netzalgen, die sich im Schöntalweiler ausgebreitet haben, befreit worden. Jetzt sei ein risikofreies Schwimmen wieder möglich.