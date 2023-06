Bei einem Einbruch in den Lagerraum des Freibads Biebermühle erbeuteten bislang Unbekannte zwischen Mittwoch, 20 Uhr, und Donnerstag, 9 Uhr, ein Packung Fackeln im Wert von zehn Euro, wie die Polizei mitteilte. Die Diebe verstreuten zudem diverse Gegenstände aus dem Lager rund um das Gebäude, sodass der Sachschaden auf 500 Euro geschätzt wird. Die Polizei bittet um Hinweise per Telefon unter 06331 5200 oder E-Mail an kipirmasens@polizei.rlp.de.