Vom 5. bis 7. Dezember bleiben das Pirmasenser Schwimmbad Plub und das dortige Actic Fitness-Studio wegen technischer Arbeiten geschlossen. An diesen Tagen wird das im Juli gebaute Blockheizkraftwerk an die Hausinstallation angeschlossen. In dieser Zeit kann das Gebäude nicht beheizt werden. Das Restaurant Emils Burgerei bleibt ebenfalls vom 5. bis 7 Dezember geschlossen, am 6. und 7. Dezember bietet es von 17 bis 21.20 Uhr einen Heimservice und die Abholung vor Ort an. Vorbestellungen sind unter Telefon 06331 7256500 möglich gebeten.