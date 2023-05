Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Heinz Ulrich Koch, Leiter des Gesundheitsamts, bescheinigt dem Plub gute Arbeit und legt der Öffnung des Schwimmbads am Mittwoch nächster Woche keine Steine in den Weg: „Ich gehe davon aus, dass in diesem Bad keine Infektion übertragen wird.“

„Ich habe viel Schönes gesehen, das haben Sie gut gemacht“ - das dicke Kompliment aus dem Mund von Heinz Ulrich Koch hörten die Plub-Verantwortlichen am Donnerstag gerne.