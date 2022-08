In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen Unbekannte den Fisch-Imbiss im Freibad Biebermühle auf. Obwohl das Innere durchsucht worden ist, wurde nach derzeitigem Stand nichts gestohlen. Der Sachschaden inklusive verdorbener Ware wird auf 400 Euro geschätzt. Die Polizei bittet unter Telefon 06331 5200 oder per E-Mail an kipirmasens@polizei.rlp.de um Hinweise.