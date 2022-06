Das Freibad Biebermühle hat pünktlich zum 1. Juni seine Pforten geöffnet. Vielleicht ist es die letzte Saison vor dem Umbau zum Naturbad. Zeitlich passt das, am Freitag und Samstag werden sommerliche Temperaturen erwartet. Die Saison dauert voraussichtlich bis zum 31. August. Bademeister bleibt in dieser Zeit Thomas Wafzig, die Kasse betreut Karlfriedrich Klotz. An den Preisen hat sich nichts geändert. Kinder zahlen einen, Erwachsene zwei Euro Eintritt. Die Zehnerkarte kostet acht (Kinder) und 16 Euro (Erwachsene), die Saisonkarte 25/50 Euro. Schüler und Studenten erhalten bei Nachweis durch Ausweis Ermäßigung. Geöffnet ist die Kasse von 10 bis 18 Uhr, das Bad schließt um 19 Uhr. Besucher schätzen es vor allem wegen des quellfrischen Wassers und der großen Liegewiese unter Schatten spendenden Bäumen.