Der Ortsbeirat Hengsberg hat sich einmal mehr mit der Parksituation in der Fehrbacher-/Hengsberger Straße im Bereich des FC-Sportplatzes befasst.

Ratsmitglied Gerd Geißinger brachte das Thema erneut aufs Tapet. Bei Spielen des Fußballclubs werden Fahrzeuge auf der rechten Fahrbahnseite (aus Richtung Hengsberg) abgestellt, sodass häufig nur noch eine Fahrbahnhälfte frei bleibt. Geißinger monierte, dass zwischen parkenden Autos keine Lücke gelassen werde, in die bei Gegenverkehr eingeschert werden könnte. Dies sei zuletzt häufiger vorgekommen. Für Fahrzeuge von und nach Hengsberg sei kaum mehr ein Durchkommen gewesen. Dabei hieß es vor längerer Zeit, dass sich die Stadt um eine Parkfläche in der Nähe des Fußballplatzes bemühen wolle, so Geißinger weiter.

„Seither hat man nichts mehr davon gehört. Der jetzige Zustand ist nicht tragbar, weil man, bedingt durch die leichte Kurve am Sportplatz, kaum den Gegenverkehr sehen kann und keine Möglichkeit hat, irgendwo einzuscheren.“ Zwei Autos kämen auf einer Fahrbahnhälfte nicht aneinander vorbei. Andere Ratsmitglieder sahen eine Lösung darin, dass der FC wahrscheinlich nicht die Klasse halten könne und in der nächsten Saison weniger Besucher und damit weniger Autos kämen.