Vorm Amtsgericht Pirmasens muss sich am Donnerstag (9 Uhr, Saal 27) ein 51-Jähriger aus Pirmasens verantworten. Ihm wird vorgeworfen, mit seinem Auto am 14. Juni in der Blümelstalstraße in eine Gruppe von Menschen gefahren zu sein, die vor der Gaststätte „Hoepfner Pilsquelle“ standen. Bei dem Unfall starb ein 39-jähriger Mann aus Obersimten, sechs weitere Kneipengäste wurden teils schwer verletzt. Einem Unfallopfer musste in der Homburger Uniklinik ein Unterschenkel abgenommen werden.

Dem 51-jährigen Unfallfahrer werden fahrlässige Tötung, fahrlässige Körperverletzung und Unfallflucht vorgeworfen. Nach den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Zweibrücken deutet nichts darauf hin, dass der Mann um kurz nach Mitternacht seinen Wagen vorsätzlich in die Menschengruppe lenkte. Vielmehr verlor er wohl die Kontrolle über seinen Mercedes, der mit 50 bis 70 Stundenkilometern unterwegs war. Vor Gericht muss nun geklärt werden, ob der Mann mit 2,2 Promille womöglich vermindert schuldfähig war. Ein psychiatrisches Gutachten verneint, dass der Mann gänzlich schuldunfähig war. Der Angeklagte, der wie die späteren Unfallopfer den Abend in der „Hoepfner Pilsquelle“ verbracht hatte, befand sich nach dem Unfall zunächst in einer psychiatrischen Abteilung. Er ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft bisher strafrechtlich nicht in Erscheinung getreten.

Das Amtsgericht rechnet mit großem öffentlichen Interesse und weist darauf hin, dass die Zahl der Sitzplätze Corona-bedingt begrenzt ist. „Interessierte Besucher werden gebeten, sich rechtzeitig zum Prozessbeginn einzufinden“, heißt es in der Mitteilung des Gerichts.