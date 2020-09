Ein 75-jähriger Mann aus dem Landkreis wurde am Mittwochmorgen nach einem Unfall schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer wurde in der Talstraße in Thaleischweiler-Fröschen von der Sonne geblendet und kam nach links von der Fahrbahn ab, berichtete die Polizei. Sein Auto kollidierte mit einer Mauer, dann mit einem Stromverteilerkasten und kam auf der rechten Fahrzeugseite zum Liegen. Die Feuerwehr befreite den 75-Jährigen aus dem Wagen. Der Verteilerkasten wurde bei dem Unfall so stark beschädigt, dass in Teilen des Dorfs der Strom ausfiel.