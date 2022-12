Die Autos eines 83- und eines 72-Jährigen sind bei einem Unfall auf der L484 am Donnerstagnachmittag frontal zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilte, war der 83-Jährige Richtung gegen 14 Uhr Vinningen unterwegs und geriet mit seinem Corsa in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Der Grund dafür ist nicht klar. Der 72-Jährige kam dem Unfallverursacher in einem VW Touran entgegen. Die Senioren kamen glimpflich davon: Bei dem Unfall wurden beide nur leicht verletzt, berichtete die Polizei. Die beiden Autos sind wohl nicht mehr zu retten. Der Schaden wird auf 40.000 Euro geschätzt.