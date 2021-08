Beim Zusammenstoß mit einem Auto wurde ein 76-jähriger Fahrradfahrer am Freitag um 14.40 Uhr beim Saarbacherhammer so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungshubschrauber in die Unfallklinik nach Ludwigshafen geflogen werden musste. Der 76-Jährige war nach Angaben der Polizei mit seinem Pedelec auf dem Radweg parallel der Landesstraße 478 zwischen Ludwigswinkel und Fischbach unterwegs. Zwischen der Abfahrt Saarbacherhammer und dem Fjordpferdehof kreuzt der Radweg die Landesstraße. Beim Queren der Fahrbahn missachtete der Fahrradfahrer das dortige Stoppschild. Ein 44-jähriger Autofahrer, der auf der L 478 ebenfalls in Richtung Fischbach unterwegs war, versuchte zwar dem Radfahrer auszuweichen, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Er erfasste den 76-Jährigen, der beim Aufprall schwere Verletzungen erlitt. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde er mit dem Rettungshubschrauber nach Ludwigshafen gebracht. Das Elektrofahrrad des Mannes wurde beim Unfall total beschädigt, am Auto waren die Frontscheibe, die Motorhaube und die Stoßstange in Mitleidenschaft gezogen worden. Die L 478 war für die Dauer der Unfallaufnahme mehrere Stunden voll gesperrt.