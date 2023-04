Ein 53-jähriger Radfahrer verletzte sich am Samstagmittag bei einem Zusammenprall mit einer Autotür in der Schlossstraße schwer. Ein 24-Jähriger hatte sein Auto auf dem Parkstreifen entlang der Schlossstraße unterhalb der Pirminiuskirche abgestellt und wollte gerade aussteigen, als sich von hinten der Radfahrer näherte. Vermutlich wurde die Fahrertür durch eine Windböe komplett aufgedruckt. Der Radfahrer prallte in die weit geöffnete Fahrertür und zertrümmerte dabei die Seitenscheibe. Der 53-Jährige überschlug sich und prallte mit der Schulter auf die Straße. Der Radfahrer, der keinen Schutzhelm getragen hatte, brach sich die Schulter und blutete aus einer Platzwunde am Kopf.