In Waldfischbach-Burgalben ist am Sonntagmorgen gegen 4 Uhr ein Jugendlicher schwer verunglückt. Er stürzte auf dem Nachhauseweg von einem Felsen und fiel in eine aus dem Boden ragende Eisenstange. Wie Arno Bohl, Sprecher der Feuerwehr Waldfischbach-Burgalben, informierte, hatten mehrere Jugendliche versucht, ihren Heimweg von dem in der Ortsmitte liegenden Kohlhaufen in die Hauptstraße quer durch einen Steilhang und unwegsames Gelände zu suchen und sich dabei in der Dunkelheit verlaufen. Kurz vor den Häusern am Waldrand stürzte einer der Jugendlichen von einem etwa drei Meter hohen Felsen und fiel in eine etwa zwei Meter aus dem Erdreich ragende Stahlstange. Die Stange drang durch den Unterkörper und die Beine des schwerstverletzten jungen Mannes. Da die Unfallstelle nur von der Hauptstraße aus über mehrere Mauern und Zäune erreichbar war, mussten alle Rettungskräfte und technisches Gerät über tragbare Leitern und die Drehleiter in den Steilhang transportiert werden. Nachdem der Verletzte vom Notarzt versorgt worden war, trennte die Feuerwehr die Stahlstange von ihrem Fundament ab. Der Verletzte wurde in die Korbschleiftrage gelegt. Die Gelenkfunktion der Drehleiter ermöglichte es, die Trage am Waldrand aufzunehmen und zum auf der Straße wartenden Rettungswagen zu transportieren. Der junge Mann wurde in die Uniklinik nach Homburg gebracht.