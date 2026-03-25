Ein schwarzer Ford Fiesta mit Pirmasenser Kennzeichen ist am Donnerstag vergangener Woche bei einem Verkehrsunfall beschädigt worden. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei im Zeitraum zwischen 6.10 und 17.10 Uhr in der Pirmasenser Glockenstraße. Dabei entstand an der Front des Autos ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Der Verursacher flüchtete anschließend von der Unfallstelle.

Polizei sucht Zeugen

Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 36915199 oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de entgegen.