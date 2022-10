Am Samstag gegen 18.30 Uhr wurde auf einer Treppe zwischen der Hauptstraße und der Prinzregentenstraße in Rodalben eine 19-jährige Fußgängerin durch eine schwankende Person angerempelt, woraufhin diese mit dem Gesicht gegen das Metallgeländer stürzte und sich verletzte. Der bislang unbekannte Mann, zu dem keine Personenbeschreibung vorliegt, entfernte sich von der Örtlichkeit ohne sich um die Frau zu kümmern. Die Polizei bittet Zeugen, die im Zusammenhang mit der Tat Beobachtungen gemacht haben, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.rhp