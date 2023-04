Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Schwanger in Zeiten von Corona: Was ändert die Pandemie an den Abläufen im Krankenhaus? Wie sieht es mit Impfungen für werdende Mütter aus? Wer darf bei der Geburt dabei sein, wer Mutter und Kind besuchen? Einblicke in die Lage im Krankenhaus.

„Geburten in Zeiten von Corona sind inzwischen unser Alltag“, sagt Dieter Mink, Chefarzt der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am Krankenhaus. „Wir versuchen, so viel