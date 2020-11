Eine schwangere Frau wurde bei einem Verkehrsunfall am Dienstag in Pirmasens leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei musste die 21-jährige, schwangere Fahrerin eines Audi A3 gegen 17.30 Uhr verkehrsbedingt an einem Fußgängerüberweg in der Winzler Straße, Höhe SG-Sportplatz, anhalten. Der nachfolgende 30-jährige Fahrer eines VW Passat erkannte dies zu spät und fuhr auf. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt 17.500 Euro. Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht.