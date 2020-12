Die Sparkasse Südwestpfalz setzt nach eigenen Angaben auch weiterhin alles daran, ihre Kunden so gut wie möglich vor dem Corona-Virus zu schützen. Aus diesem Grund werden im Zeitraum vom 7. bis 18. Dezember alle Selbstbedienungsterminals, zu denen Geldautomaten und Kontoauszugsdrucker gehören, mit einer antimikrobiellen Beschichtung überzogen. Diese Beschichtung reduziert nach Angaben der Sparkasse durch eine spezielle Technik die Viren- und Bakterienbelastung auf Oberflächen um bis zu 99,9 Prozent. Damit soll das Risiko einer Übertragung von Corona-Viren durch die Benutzung der Geräte weiter minimiert werden.

Für das Aufbringen der Beschichtung und aufgrund der notwendigen Trocknungszeit sei es notwendig, die Selbstbedienungsterminals nacheinander zeitweise zu sperren. Die Sperrung werde überwiegend am Abend und in der Nacht erfolgen. Die Sparkasse Südwestpfalz hat um Verständnis gebeten, wenn in dieser Zeit nicht immer alle Selbstbedienungsgeräte zur Verfügung stehen.