Das Stadtarchiv ist um ein Kunstwerk reicher. Aus dem hohen Norden wurde der Stadt eine Bronzeplastik geschenkt, die nach Restaurierung im Bereich des Rheinberger aufgestellt werden könnte. Die „Schustergruppe“ genannte Plastik stammt vom Schwiegersohn Gustav Rheinbergers.

Die Plastik hat der renommierte Bildhauer Max Kratz geschaffen, dem zusammen mit seiner Frau eine Sonderausstellung in der Alten Post im November 2021 gewidmet war. Kratz hatte Gerda Rheinberger, die Tochter des Schuhunternehmers Gustav Rheinberger, geheiratet, die ebenfalls künstlerisch tätig war. Dem Sohn von Max Kratz wurde nun von einer Familie aus Wedel bei Hamburg die „Schustergruppe“ übergeben, mit der Maßgabe, sie der Stadt Pirmasens zu schenken. Die Plastik misst 30 mal 25 Zentimeter.

Laut Pressestelle der Stadtverwaltung ist die Figurengruppe beschädigt und aktuell nicht in einem Zustand, um sie öffentlich zu zeigen. Die Plastik soll fachgerecht restauriert werden, sobald ein Restaurator und Geldgeber gefunden sei. Danach ist eine Aufstellung zusammen mit der Bronzebüste Gustav Rheinbergers, die ebenfalls Max Kratz geschaffen hatte, geplant, wie den Unterlagen zur vergangenen Hauptausschusssitzung zu entnehmen ist. Im Bereich des Rheinberger-Komplexes soll eine Stelle gefunden werden, wo beide installiert werden können.

Info

Der Bildhauer Max Kratz wurde 1921 in Remscheid geboren, erlernt zunächst den Beruf des Goldschmieds und wird 1941 an der renommierten Düsseldorfer Kunstakademie zugelassen. Nach dem Krieg setzt er seine Studien fort und lernt dabei Gerda Rheinberger kennen, die er 1951 heiratet. 1973 wird er Professor an der Uni Essen und arbeitet als freier Künstler, gewinnt Wettbewerbe für große Denkmalaufträge und schafft aber auch immer wieder Arbeiten für den Schwiegervater. Unter anderem stammen Werbegeschenke von Rheinberger wie besonders gestaltete Aschenbecher von Max Kratz. Der Künstler stirbt 2000 in Düsseldorf.