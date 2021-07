Bereits am vergangenen Samstag wurde gegen 18.15 Uhr am Haupteingang des Edeka-Marktes in der Landauer Straße ein 28-jähriger Pirmasenser durch einen Schuss in den Oberschenkel verletzt. Das teilte die Pirmasenser Polizei gemeinsam mit der Zweibrücker Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Lebensgefahr bestand nicht. „Der dem Opfer namentlich bekannte Schütze soll den Schuss aus einer Handfeuerwaffe aus nur wenigen Zentimetern Entfernung abgegeben haben“, heißt es in der gemeinsamen Mitteilung.

Waffe nahe des Tatorts gefunden

Die Wohnung des 38-jährigen Tatverdächtigen aus Pirmasens wurde auf richterliche Anordnung hin durchsucht, jedoch ohne Ergebnis. Der Beschuldigte bestreitet die Tat. Die mutmaßliche Tatwaffe, eine Kleinkaliberwaffe, konnte dank einer Zeugenaussage in der Nähe des Tatorts sichergestellt werden. Sie wird spurentechnisch untersucht. Wie die Behörden mitteilen, sind die Hintergründe der Tat noch unklar. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet Zeugen, sich zu melden: Telefon 06331/5200, E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de.