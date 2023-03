Die Sporthalle an der Grundschule in Thaleischweiler-Fröschen ist derzeit geschlossen. Die Verbandsgemeinde hat die Schließung vorsorglich vorgenommen, informierte der für Baufragen zuständige Beigeordnete Michael Schmitt. Der Verbandsgemeinde sei gemeldet worden, dass sich Deckenelemente in der Halle wölben. „Wir haben deshalb die Halle geschlossen und einen Gutachter beauftragt, um zu klären, was genau los ist und was getan werden muss, um die Halle wieder in einen betriebsbereiten Zustand zu bringen“, sagte Schmitt zum aktuellen Stand.