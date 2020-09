Die Sanierung der Landgraf Ludwig Realschule plus verteuert sich erneut. Am Montag vergab der Hauptausschuss einen Auftrag für neue Kunststofffenster. Dafür fallen rund 426.000 Euro an – 75.000 Euro mehr als bei der Kalkulation der Arbeiten vor zwei Jahren. Der Grund für diese Preissteigerung: Es findet sich kaum jemand, der die Arbeit für die Stadt übernehmen will. Auf eine erste Ausschreibung gab es keine einzige Firma, die ein Angebot abgegeben hatte, berichtete Bürgermeister Michael Maas (CDU). Daraufhin seien gezielt sechs Unternehmen angesprochen worden, aber von denen habe auch nur ein einziges reagiert: die Firma Reso GmbH aus Homburg. Sie erhielt jetzt auch den Zuschlag für die Arbeiten. Aufgrund der aktuellen angespannten Marktsituation, so Bürgermeister Maas, sei er sicher, bei einer weiteren Ausschreibung kein besseres Angebot zu erhalten. Zudem sei der Einbau der Fenster wichtig, um den weiteren Baufortschritt nicht zu gefährden.