Die Stadtverwaltung will das Schulessen an der Grundschule Horeb wieder an einen Dienstleister vergeben, der Menschen mit Behinderungen im Unternehmen integriert. Derzeit wird das Schulessen für die Schüler am Horeb bereits von einer Einrichtung geliefert, die behinderte Menschen integriert. Der Vertrag endet laut Oberbürgermeister Markus Zwick am 31. Juli und wegen der guten Erfahrungen mit dem Betrieb will die Verwaltung die Ausschreibung auf Betriebe beschränken, die behinderte Menschen integrieren.

Beim derzeitigen Lieferanten gebe es keine Beschwerden. Das sei bei anderen Lieferanten davor anders gewesen. Dort sei es zu Qualitätsproblemen gekommen, berichtete Zwick im Stadtrat. Neben der besseren Qualität begründete Zwick die Einschränkung bei der Ausschreibung mit sozialen Aspekten, da solche Betriebe sich herausragend um die Integration von Menschen mit Behinderung in die Gesellschaft bemühten.