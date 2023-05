Am Samstag, 6. Mai veranstalten die Dahner Schulen wieder den jährlichen „Sponsored Walk“. In diesem Jahr sind das Otfried-von-Weißenburg-Gymnasium (OWG) und die Realschule plus wieder gemeinsam am Start. Erstmals schließt sich auch die Grundschule der Aktion an. Der Rundlauf, bei dem die Schülerinnen und Schüler für Spendengelder mindestens 9 und höchstens 18 Kilometer laufen, endet in einem gemeinsamen Schulfest im Pausenhof des Schulzentrums.

Um 8.45 Uhr werden die Schulleiter gemeinsam die Veranstaltung eröffnen. Während des ganzen Vormittags lädt die Schülervertretung zur Erholung bei Spielen, Speisen, Getränken und Musik in den Schulhof ein. Eltern, Ehemalige, Angehörige, Interessierte und Sponsoren sind eingeladen. Ende der Veranstaltung wird ca. 12.30 Uhr sein.

Info



Wer den Spendenlauf noch mit einer Spende unterstützen möchte kann sich über die Sekretariate des Schulzentrums oder der Grundschule an die zuständigen Lehrer wenden. Organisationsleiter ist Holger Ryseck, Telefon 06391 914150.