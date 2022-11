Die Stadt macht einen großen Schritt in Richtung digitale Zukunft. Im Rahmen der derzeit laufenden Nachfragebündelung von Deutsche Glasfaser hat auch die Stadtverwaltung entschieden, die Schulen und Kindertagesstätten mit Glasfaser zu versorgen.

„Heutzutage ist gerade für unseren Nachwuchs der Umgang mit digitalen Medien Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche berufliche Qualifikation“, so Bürgermeister Michael Maas. „Digitale Medien gehören heute schon selbstverständlich zum Unterricht und das wird sich in den kommenden Jahren sicher noch verstärken. So haben wir für unsere Grundschulen leistungsfähige Glasfaseranschlüsse mit einer Bandbreite von bis zu 600 Mbit/s bestellt, sowohl im Down- als auch im Upload“, sagt der Bürgermeister und ergänzt: „Wir bauen darauf, dass der Ausbau nun tatsächlich kommt. Dann legen wir den Grundstein für die Zukunft unserer Stadt und auch dieser 13 Einrichtungen.“

Mark Schlick, Amtsleiter für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften: „Auch für Unternehmen wird es jetzt noch eine Chance auf den Glasfaserausbau im Gewerbegebiet geben.“ Die Phase der Nachfragebündelung mit Sonderkonditionen läuft bis zum 26. November.