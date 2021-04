An den allgemeinbildenden Schulen ab Klassenstufe 7 sowie an den Berufsbildenden Schulen beginnt in Pirmasens ab kommendem Montag wieder der Präsenzunterricht. Die derzeit gültige Allgemeinverfügung zur Regelung des Schulbetriebes läuft am morgigen Sonntag aus und wird nicht mehr verlängert. Seit dem 17. März war der Präsenzunterricht an den allgemeinbildenden Schulen ab Klassenstufe 7 sowie an den Berufsbildenden Schulen verboten. Lediglich Grundschüler und Schüler der Orientierungsstufen sowie der Förderschulen wurden weiterhin vor Ort unterrichtet – je nach Möglichkeit im Klassenverband oder in geteilten Gruppen im Wechselunterricht. Der Grund für diese Vorschriften war die hohe Anzahl von Corona-Infektionen in der Stadt.