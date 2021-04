Seit dieser Woche können sich Schüler an Pirmasenser Schulen freiwillig auf Corona testen. Dafür stellt das Land für die Kinder, Jugendlichen und das Personal zwei kostenlose Selbsttests pro Woche zur Verfügung.

„Das ist ein bisschen wie in der Nase bohren, du musst mit dem Stäbchen richtig in der Nase rumrühren.“ So leitet Jennifer Frank, Lehrerin an der Grundschule Horeb, Erstklässlerin Mikaela beim Durchführen des Corona-Selbsttests an. Immer zwei Schüler können in einem separaten Raum gleichzeitig die Tests durchführen. Die Teststation haben die Verantwortlichen extra für die ersten und zweiten Klassen eingerichtet.

„Es ist unfassbar, was den Schulen zugemutet wird“, macht Andrea Koch, Leiterin der Pirmasenser Horeb-Grundschule, ihrem Ärger Luft. Erst in der letzten Woche hat sie die Schnelltests erhalten. „Wir fühlen uns mit dieser Aufgabe allein gelassen, müssen uns eigentlich um alles selbst kümmern“, sagt sie. Schutzkleidung für die Mitarbeiter, das Einrichten eines eigenen Raums für die Tests, die Vorbereitung der Kinder auf ein mögliches positives Ergebnis mit den resultierenden Konsequenzen. „Das alles lief bei uns im Vorfeld, neben dem Unterricht“, sagt sie. Zudem mussten die Einverständniserklärungen aller Eltern eingeholt werden. „Rund 45 Prozent der Eltern hat einem Test bei uns zugestimmt“, glaubt Koch, dass sicherlich noch einige folgen werden.

Zwei Mal in der Woche sollen ihre Grundschüler nun unter Anleitung die Selbsttests durchführen. „Dass das nicht so einfach ist, wie es sich anhört kaum, war schnell klar“, sagt sie. Alle, Lehrer, Schulsozialarbeiter, pädagogische Fachkräfte, seien im Einsatz, um möglichst jeden Schüler zu unterstützen“, weiß sie. Gerade in Zeiten des Wechselunterrichts sei der Zeitaufwand sehr hoch und gehe immer zu Lasten der sowieso schon geringen Unterrichtszeit, moniert Koch. Montag und Mittwoch werden nun alle ihre Schüler getestet. Zumindest in dieser Woche, denn so lange reichen die Tests aus. Einen Termin für eine weitere Lieferung hat sie bislang noch nicht erhalten. Eine Frage treibt sie um. „Wie aussagekräftig sind denn diese Tests, die die Grundschulkinder selbst durchführen“, gibt sie zu bedenken.

„Die Tests, die wir erhalten haben, sind einfach nicht kindgerecht“, sagt Antje Fuhrmann, Leiterin der Grundschule Wittelsbach. Für Kinder sei es schon schwer, die Testbehälter überhaupt zu öffnen. Die Probenbehälter bleiben zudem nicht stehen, meint sie. Wie in der Horebschule so behelfen auch sie sich mit Wäscheklammern. „Das sind Kleinigkeiten, die sich aber im Endeffekt summieren und alles noch komplizierter machen“, sagt sie. Getestet wird in ihrer Schule zum ersten Mal am kommenden Freitag. Die Vorbereitungen hätten einiges an Zeit gekostet. Zudem habe es im Vorfeld viele Rückfragen und Unsicherheiten gegeben. Die Lehrer sahen sich mit den Ängsten der Kindern und ihrer Eltern konfrontiert.

„Für unsere Kinder wird das jetzt wie ein Experiment sein, das sie gemeinsam im Klassensaal durchführen werden“, sagt sie. Allerdings hätten sie im Vorfeld auch das Vorgehen und die Konsequenzen im Fall eines positiven Tests besprochen. Für die ersten Test am Freitag werden alle verfügbaren Kollegen im Einsatz sein. Neben den Lehrern sind das auch die Schulsozialarbeiter, Förderlehrer und pädagogischen Fachkräfte. „Unsere geteilten Klassen kommen uns dabei zu gute“, könnten die Schüler jeweils in ihren Klassenräumen verbleiben. Trotzdem sei es aber wieder wertvolle Unterrichtszeit, die durch die Tests nun noch verloren gehe. Was Fuhrmann überrascht hat ist die hohe Beteiligung. „Bei uns haben sich mehr als 50 Prozent der Eltern bislang für einen Test entschieden“, weiß sie. „Man sieht, es herrscht doch große Unsicherheit“, so die Schulleiterin.

Die Informationen und Anleitungen hätten aus seiner Sicht für die Vorbereitungen ausgereicht, sagt Thomas Mohr, Leiter des Pirmasenser Leibniz-Gymnasiums, auch wenn lange Ungewissheit über den letztendlichen Liefertermin und somit den Start des Testprogramms geherrscht habe. Die Tests seien zwar zeitaufwendig, der erste Tag am Montag mit den fünften und sechsten Klassen sei aber ohne große Problem über die Bühne gegangen.

Im ersten Schritt hat seine Schule 550 Tests für rund 700 Schüler erhalten. Zwar hätten nicht alle Schüler und Eltern ihre Zustimmung erteilt, dennoch reichten diese Tests erst einmal nur für diese Woche. „Ob und wann wir eine weitere Lieferung erhalten, stand am Dienstag noch nicht fest“, sagt er. „Alles ist mit heißer Nadel gestrickt, das macht die Planung für uns sehr schwer“, so der Schulleiter. Prinzipiell begrüßt Mohr die Corona-Tests für die Schüler. Allerdings, so sagt er, hätte er sich gewünscht, dass diese zuhause stattfinden und nicht erst dann, wenn Schüler bereits mit vielen Kontakten mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Schule gefahren seien.