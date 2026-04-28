Nach einem eskalierten Streit um Schulden stehen fünf Männer vor Gericht – wegen schwerer Körperverletzung. Das ist der Werdegang der drei 19 und 20 Jahre alten Männer.

Fünf Männer müssen sich seit Februar vor dem Jugendschöffengericht in Pirmasens verantworten. Einer von ihnen soll sich mit rabiaten Methoden um die Begleichung seiner Schulden gedrückt haben. Ein Lebensmittelhändler soll dabei so schwer verletzt worden sein, dass er auf einem Auge erblindet ist. Auch sein Bruder und sein Vater sollen verletzt worden sein.

Auf der Anklagebank sitzen ein 40-jähriger Mann, der mutmaßlich rabiate Schuldner, sowie ein 60 Jahre alter Mann mit seinen drei 19 und 20 Jahre alten Söhnen. Die Angeklagten schweigen vor Gericht zu den Vorwürfen.

Am Montag hörte das Gericht zwei Mitarbeiterinnen der Jugendgerichtshilfe hinsichtlich der drei Söhne an: Alle drei sind 2023 im Rahmen des Familiennachzugs nach Deutschland gekommen und haben befristete Aufenthaltserlaubnisse. In Deutschland haben die drei zunächst einen Deutschkurs absolviert. Lediglich der 20-Jährige hatte nach eigenen Angaben in Syrien keine Schule besucht; das holt er derzeit nach, absolviert zudem ein Praktikum. Er strebt eine Ausbildung zum Physiotherapeuten an. Seine beiden 19-jährigen Brüder besitzen einen deutschen Schulabschluss und haben Arbeit. Sie wollen Zahntechniker werden.

Jugendgerichtshilfe sieht keine schädlichen Neigungen

Die Mitarbeiterinnen der Jugendgerichtshilfe befürworteten bei allen drei Heranwachsenden die Anwendung von Jugendstrafrecht. Schädliche Neigungen sahen sie noch nicht. Konkrete Maßnahmen stellten sie in das Ermessen des Gerichts.

Die beiden anderen Angeklagten – 60 und 40 Jahre alt – hatten am ersten Verhandlungstag Angaben zu ihren persönlichen Verhältnissen gemacht: Beide leben von Bürgergeld. Der 60-Jährige arbeitete nach eigenen Angaben in Syrien als Polizist, kam 2021 nach Deutschland und hat 30 (in Worten: dreißig) Kinder. Der 40-Jährige lebt seit 2015 in Deutschland und hat drei minderjährige Kinder. Aufgrund einer Handverletzung sei er arbeitsunfähig, gab er an.

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Die Verhandlung wird am Mittwoch, 6. Mai, um 13 Uhr fortgesetzt.

