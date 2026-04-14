In Pirmasens eskaliert ein Streit um die Begleichung von Schulden. Ein Lebensmittelhändler wird verletzt. Fünf Männer stehen vor Gericht – die Zeugen widersprechen sich.

Fünf Männer müssen sich vor dem Jugendschöffengericht Pirmasens wegen schwerer Körperverletzung verantworten. Einer von ihnen soll sich mit rabiaten Methoden um die Begleichung seiner Schulden gedrückt haben.

In dem bereits länger laufenden Verfahren sagte nun ein 48 Jahre alter Anwohner aus – und widersprach den Angaben seiner 19-jährigen Tochter, die diese an einem früheren Prozesstag gemacht hatte. Er habe Tumult und laute Stimmen mitbekommen, sagte der 48-Jährige – erst von der Straße, schließlich in der Einfahrt. Es sei auch mal kurz Ruhe eingekehrt. Aber die Nachbarin habe nicht bei ihm geklingelt, er sei nicht an der Tür gewesen. Zudem habe er den 40-jährigen Angeklagten, der im gleichen Haus wohnt, nicht auf dem Boden liegen sehen, wie seine Tochter aussagte.

Die Tochter habe ihm damals gemeldet: „Auf der Straße schlagen sich welche.“ Aber er habe sie aufgefordert, vom Fenster wegzubleiben, damit sie in nichts hineingezogen werden. Von einer Schlägerei will der Anwohner nichts mitbekommen haben. Später, als die Polizei kam, habe jemand bei der Garage auf dem Boden gelegen und geblutet, und die Polizei habe ein Messer im Gebüsch gesucht, sagte der 48-Jährige weiter. Ein Polizeibeamter berichtete, dass sich eine Blutlache vor dem Haus befand, aber nicht im Flur des Gebäudes.

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Die Verhandlung wird am Montag, 27. April, 13 Uhr, fortgesetzt.

