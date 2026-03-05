Vor dem Jugendschöffengericht Pirmasens schildert ein Zeuge einen bewaffneten Angriff. Fünf Männer stehen wegen schwerer Körperverletzung vor Gericht.

Ein Mann soll versucht haben, sich mit rabiaten Mitteln der Begleichung seiner Schulden zu entziehen. Wegen des Vorwurfs der schweren Körperverletzung sitzen fünf Männer vor dem Jugendschöffengericht in Pirmasens. Am Mittwoch wurde die Verhandlung mit der Aussage des Bruders des verletzten Lebensmittelhändlers fortgesetzt.

Der 42-jährige Zeuge, der gemeinsam mit seinem Bruder als Nebenkläger auftritt, schilderte den Ablauf vom 19. Februar 2025 so: Der 40-jährige Angeklagte habe mit seinem Bruder telefonisch einen Termin vereinbart, um noch offene 4500 Euro zu bezahlen – von ursprünglich 11.500 Euro für Darlehen und Einkäufe im Geschäft des Bruders. Die beiden Nebenkläger hätten den Schuldner vor dessen Wohnung auf der Straße getroffen. Dieser habe jedoch darauf bestanden, das Geld nur dem Vater des Gläubigers zu übergeben, weil dieser für ihn gebürgt habe.

Der Zeuge kehrte daraufhin mit seinem Vater zurück. Der 40-Jährige habe aber nur geschrien: „Ihr bekommt kein Geld. Macht, was ihr wollt.“ Seine Ehefrau, die inzwischen hinzugekommen war, habe versucht, ihn zu beruhigen und zur Zahlung zu bewegen. Der Mann habe weiter geschimpft, ein Messer aus der Jacke gezogen und damit herumgefuchtelt. Der Frau und dem Vater sei es gelungen, seine Hand festzuhalten und ihm das Messer abzunehmen. Als der 37-jährige Lebensmittelhändler das Geschehen mit dem Handy filmen wollte, habe der Schuldner ihm das Gerät aus der Hand geschlagen.

„Greift an!“

Anschließend soll der Mann mit den Worten „Greift an!“ vier weitere Angeklagte herbeitelefoniert haben: einen 60-Jährigen sowie dessen drei 19- bis 20-jährige Söhne. Die Männer seien mit Messer, Kette und Stöcken bewaffnet gewesen. Kurz darauf habe der Zeuge einen Schlag mit einem Stock von hinten auf den Kopf gespürt. Eine andere Person habe ihm ins Gesicht geschlagen, eine weitere sei mit einem Messer auf ihn losgegangen, dem Angriff habe er ausweichen können.

Danach hätten sich die fünf Angeklagten seinem Bruder zugewandt und ihn neben dessen Auto zusammengeschlagen – auch noch, als er bereits am Boden lag. Erst als der 37-Jährige in einer Blutlache gelegen habe, hätten sie von ihm abgelassen. Beim Weglaufen sollen die Angreifer den Vater der beiden Männer noch am Kopf und am Oberschenkel geschlagen haben.

Der 42-jährige Zeuge erlitt einen Nasenbruch sowie Verletzungen an Kopf und Brust. Sein jüngerer Bruder musste nach eigenen Angaben im Krankenhaus am Auge und an der Hand operiert werden. Zudem habe er auf einem Auge die Sehkraft verloren, sein Gehör habe sich verschlechtert, und er leide unter Drehschwindel.

Info

Die Verhandlung wird am Montag, 16. März, um 9 Uhr fortgesetzt.